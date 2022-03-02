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Сегодня, 01:26

«Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» в Кубке Англии

«Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» в Кубке Англии
Евгений Козинов
Корреспондент

«Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Игра прошла на стадионе «Риверсайд».

Основное время одошлось без забитых голов. На 107-й минуте 19-летний Джошуа Коберн вывел команду Чемпионшипа вперед. «Шпорам» не удалось отыграться.

Ранее «Мидлсбро» выбил из Кубка Англии другую команду АПЛ — «Манчестер Юнайтед».

Действующим победителем турнира является «Лестер». Наиболее титулованым клубом Кубка Англии является «Арсенал» (14 побед).

Англия. Кубок. 1/8 финала
01 мар, 22:45. Riverside Stadium (Мидлсбро)
Мидлсбро
1:0
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Коберн, 107 (1:0)
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Доэрти (Эмерсон Роял, 81) Ромеро Дайер Сессеньон (Бергвайн, 81) Дэвис (Скарлетт, 115) Хейбьерг Уинкс Сон Хын Мин Кейн Кулушевски (Регилон, 106)
Предупреждения
Ромеро 57’
Судьи
Инглэнд (Англия)

Футбол
ФК Мидлсбро
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
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«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка Англии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
13
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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