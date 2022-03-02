«Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» в Кубке Англии

«Тоттенхэм» проиграл «Мидлсбро» в матче 1/8 финала Кубка Англии. Игра прошла на стадионе «Риверсайд».

Основное время одошлось без забитых голов. На 107-й минуте 19-летний Джошуа Коберн вывел команду Чемпионшипа вперед. «Шпорам» не удалось отыграться.

Ранее «Мидлсбро» выбил из Кубка Англии другую команду АПЛ — «Манчестер Юнайтед».

Действующим победителем турнира является «Лестер». Наиболее титулованым клубом Кубка Англии является «Арсенал» (14 побед).