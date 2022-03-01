Роналду: «Сын говорит мне: «Папа, подожди еще несколько лет — я хочу поиграть с тобой»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о желании своего сына.

«Мой сын говорит мне: «Папа, подожди еще несколько лет — я хочу поиграть с тобой», — цитирует Роналду The Sun.

Напомним, Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса». В текущем сезоне АПЛ на счету 37-летнего португальца 22 матча, в которых он смог забить девять мячей и сделать три результативных передачи.

Контракт Роналду с «МЮ» рассчитан до лета 2023 с опцией продления еще на сезон.