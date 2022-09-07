Тренер «Брайтона» Поттер является главным претендентом на пост в «Челси»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер является главным претендентом на аналогичный пост в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, лондонский клуб уже подготовил контрактное предложение для 47-летнего англичанина и хочет заключить с ним долгосрочную сделку. Если стороны придут к соглашению, «Челси» приступит к переговорам с «Брайтоном» насчет компенсации за переход тренера (в контракте специалиста прописана сумма в размере 18 миллионов долларов).

Альтернативным вариантом для «синих» является Маурисио Почеттино, однако подписание Поттера является приоритетной задачей для клуба.

Грэм Поттер возглавляет «Брайтон» с мая 2019 года, его контракт рассчитан до конца июня 2025 года. После 6 туров сезона-2022/23 «чайки» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 6 играх.

Сегодня, 7 сентября «Челси» объявил об отставке Томаса Тухеля, который работал с командой с января 2021 года.