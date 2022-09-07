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7 сентября, 17:35

Тренер «Брайтона» Поттер является главным претендентом на пост в «Челси»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Грэм Поттер.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер является главным претендентом на аналогичный пост в «Челси», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, лондонский клуб уже подготовил контрактное предложение для 47-летнего англичанина и хочет заключить с ним долгосрочную сделку. Если стороны придут к соглашению, «Челси» приступит к переговорам с «Брайтоном» насчет компенсации за переход тренера (в контракте специалиста прописана сумма в размере 18 миллионов долларов).

Альтернативным вариантом для «синих» является Маурисио Почеттино, однако подписание Поттера является приоритетной задачей для клуба.

Грэм Поттер возглавляет «Брайтон» с мая 2019 года, его контракт рассчитан до конца июня 2025 года. После 6 туров сезона-2022/23 «чайки» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками в 6 играх.

Сегодня, 7 сентября «Челси» объявил об отставке Томаса Тухеля, который работал с командой с января 2021 года.

Томас Тухель. «Челси» уволил Тухеля. Команда провалила начало сезона, но все равно это нелогичное решение

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2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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10.09 14:30
Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
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Тоттенхэм Хотспур

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П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
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Роберто Фирмино

Ливерпуль

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Габриэл Жезус

Арсенал

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И К Ж
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Ливерпуль

 3 1 0
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