Палмер доволен игрой «Челси» в матче с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу в дерби с «Тоттенхэмом» (4:1). В этой встрече футболист отметился голом с пенальти и результативной передачей.

«Мы взяли очень важные три очка. Понимали, что «Тоттенхэм» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне. Это отличная команды, но и мы тоже. Мы думали, что сможем туда поехать и добыть результат, что и сделали. Нам нужно продолжать прогрессировать», — цитирует Палмера официальный сайт «Челси».

«Челси» с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, «Тоттенхэм» с 26 очками — на второй строчке.