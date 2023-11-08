Ван Дейк пропустит матч «Ливерпуля» против «Тулузы» из-за болезни

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии защитника Вирджила ван Дейка. Футболист пропустит матч Лиги Европы против «Тулузы» из-за проблем со здоровьем.

«Он немного приболел. Речь не о чем-то серьезном. Мы решили, что ему будет лучше остаться дома. Он должен быть в полном порядке к выходным», — цитируют Клоппа английские СМИ.

Матч «Тулуза» — «Ливерпуль» пройдет завтра, 9 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени