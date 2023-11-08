Хавбек «МЮ» Каземиро зимой может стать игроком Саудовской Аравии

«Манчестер Юнайтед» в ближайшее зимнее трансферное окно планирует продать полузащитника Каземиро.

По данным журналиста Грэма Бэйли, бразильцем активно интересуются несколько топ-клубов Саудовской Аравии. Сам футболист не против покинуть «МЮ».

Руководство команды готово отпустить Каземиро, на покупку которого было потрачено 80 миллионов евро.

В этом сезоне 31-летний Каземиро отметился одним голом в восьми матчах Английской премьер-лиги.