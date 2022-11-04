Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:45

О'Нил считает, что матч с «Лидсом» станет серьезным испытанием для «Борнмута»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Тренер «Борнмута» Гари О'Нил считает, что матч 15-го тура чемпионата Англии против «Лидса» будет испытанием для его команды.

«Они действительно хорошо справляются со всеми своими показателями и статистикой, создают моменты, у них большая энергия, они очень агрессивно прессингуют. Вероятно, это самая сильная команда в лиге, так что поездка на Элланд Роуд станет серьезным испытанием для нас», — приводит Independent слова О'Нила.

«Борнмут» сыграет с клубом из Лидса 5 ноября. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

На данный момент команда О'Нила занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ (13 очков). «Лидс» расположился на строчку ниже, набрав 12 очков.

Источник: https://www.independent.co.uk/sport/football/bournemouth-premier-league-leeds-cherries-liverpool-b2217990.html
Футбол
ФК Борнмут
ФК Лидс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
РУСАДА может собирать информацию об интимной жизни спортсменов. Зачем это нужно?
Оскорбления «Реала», средний палец и поддержка независимости. Для «Барселоны» Пике был больше чем просто футболист
Путин посмертно наградил орденами Мужества убитого замглавы Бердянска и его жену
Nike заработал в Москве под новым названием NSP
Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и России
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета поделился ожиданиями от матч «Арсенала» с «Челси»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 12 10 1 1 30-11 31
2
 Ман. Сити 12 9 2 1 37-11 29
3
 Тоттенхэм 13 8 2 3 26-16 26
4
 Ньюкасл 13 6 6 1 24-10 24
5
 МЮ 12 7 2 3 17-16 23
6
 Челси 12 6 3 3 17-15 21
7
 Фулхэм 13 5 4 4 22-22 19
8
 Брайтон 12 5 3 4 19-15 18
9
 Кр. Пэлас 12 4 4 4 13-16 16
10
 Ливерпуль 12 4 4 4 23-15 16
11
 Брентфорд 13 3 6 4 19-22 15
12
 Эвертон 13 3 5 5 11-12 14
13
 Вест Хэм 13 4 2 7 11-13 14
14
 Борнмут 13 3 4 6 12-28 13
15
 Астон Вилла 13 3 3 7 11-20 12
16
 Лидс 12 3 3 6 15-19 12
17
 Саутгемптон 13 3 3 7 11-20 12
18
 Лестер 13 3 2 8 21-25 11
19
 Вулверхэмптон 13 2 4 7 6-19 10
20
 Нот. Форест 13 2 3 8 8-28 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.11 18:00
Лидс – Борнмут
 - : -
5.11 18:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
5.11 18:00
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
5.11 18:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
5.11 20:30
Эвертон – Лестер
 - : -
6.11 15:00
Челси – Арсенал
 - : -
6.11 17:00
Астон Вилла – МЮ
 - : -
6.11 17:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
6.11 17:00
Вест Хэм – Кр. Пэлас
 - : -
6.11 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 9
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 5
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 5
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 10 1 1
Эмерсон Роял

Эмерсон Роял

Тоттенхэм Хотспур

 10 1 1
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 12 1 1
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости