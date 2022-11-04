Конте: «Странно, что в Англии начинают играть уже через три дня после финала ЧМ-2022»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте раскритиковал английский календарь за ранний старт матчей после чемпионата мира-2022.

«Сейчас говорить на эту тему бесполезно. Потому что мы знали об этой ситуации. Я понимал, что проводить ЧМ-2022 во время сезона, с чемпионатом, с Лигой чемпионов, с таким графиком — это настоящие безумие. Честно говоря, очень странно, что в Англии начинают играть уже через три дня после финала ЧМ. Но сейчас это все просто слова. Шоу должно продолжаться», — приводит слова Конте ESPN.

Финал ЧМ-2022 в Катаре запланирован 18 декабря, а на 21 и 22 декабря в Англии предварительно назначены матчи четвертого раунда Кубка английской лиги. 26 декабря продолжится сезон АПЛ.

Отметим, что игры во Франции возобновятся 27 декабря, в Португалии — 28 декабря, в Испании — 31 декабря, а в Италии — не раньше 4 января.