Сегодня исполнился 51 год бывшему нападающему сборной Голландии Деннису Бергкампу. На протяжении своей карьеры форвард защищал цвета «Аякса», «Интера» и «Арсенала», в котором провел 11 сезонов. С лондонцами он выиграл три чемпионата, четыре Кубка и четыре Суперкубка Англии, также на его счету одна победа в чемпионате и две — в Кубке Голландии, Кубок кубков и два Кубка УЕФА.

За сборную Голландии Бергкамп провел 79 матчей и забил 37 голов, приняв участие в Евро-1992, 1996 и 2000, ЧМ-1994 и 1998. На его счету две бронзы континентальных первенств.

Помимо футбольных успехов, Бергкамп стал знаменит за счает аэрофобии. Футболист отказывался летать на самолетах с 1994 года, за что получил прозвище «Нелетучий голландец». Многие выездные матчи в еврокубках «Арсенал» проводил без него.