«Манчестер Сити» обратился к Агуэро, завершившему карьеру из-за проблем со здоровьем
17:17
«Манчестер Сити» обратился к нападающему Серхио Агуэро, который объявил о завершении карьеры.
«Король Кун. Все в «Манчестер Сити» хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Агуэро за его невероятный вклад в наши успехи за последние 10 лет и пожелать всего хорошего в жизни после окончания карьеры», — говорится в посте команды в Twitter.
Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем 15 декабря.
В октябре 33-летний Агуэро покинул поле из-за болей в груди в конце первого тайма матча ла лиги «Барселона» — «Алавес» (1:1). В результате медицинского обследования ему диагностировали сердечную аритмию.
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю