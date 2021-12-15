«Манчестер Сити» обратился к Агуэро, завершившему карьеру из-за проблем со здоровьем

«Манчестер Сити» обратился к нападающему Серхио Агуэро, который объявил о завершении карьеры.

«Король Кун. Все в «Манчестер Сити» хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Агуэро за его невероятный вклад в наши успехи за последние 10 лет и пожелать всего хорошего в жизни после окончания карьеры», — говорится в посте команды в Twitter.

King Kun.



Everyone at Manchester City would like to take this opportunity to thank @aguerosergiokun for his incredible contribution to our success over the last decade and wish him well in his retirement ? pic.twitter.com/AgMWXZtPZ8 — Manchester City (@ManCity) December 15, 2021

Агуэро объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем 15 декабря.

В октябре 33-летний Агуэро покинул поле из-за болей в груди в конце первого тайма матча ла лиги «Барселона» — «Алавес» (1:1). В результате медицинского обследования ему диагностировали сердечную аритмию.