«Ньюкасл» зимой может потратить около 220 млн евро без нарушения финансового фэйр-плей
Стало известно, сколько «Ньюкасл» может потратить в зимнее трансферное окно.
По сведениям The Telegraph, английский клуб может потратить в зимнее окно 223 млн евро, не нарушая правил финансового фэйр-плей. Таким образом, теоретически «Ньюкасл» может позволить себе приобрести Харри Кейна из «Тоттенхэма» или Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
Ранее инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкалса» за 300 млн евро. Владельцем команды ранее являлся бизнесмен Майк Эшли. Он находится во главе клуба 14 лет.
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