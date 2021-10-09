Конте может сменить Брюса на посту главного тренера «Ньюкасла»
Бывший главный тренер «Ювентуса», «Интера» и «Челси» Антонио Конте может возглавить «Ньюкасл», сообщает La Gazzetta dello Sport. Итальянец стал главной целью и может согласиться, поскольку его привлекают амбициозные проекты.
В настоящее время Конте работает в качестве эксперта на телевидении. По этой причине до конца сезона рассмотреть предложение он не сможет.
Ранее появилась информация, что на пост главного тренера рассматриваются Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард.
«Ньюкасл» под руководством Стива Брюса после семи туров набрал всего три очка и занимает 19-е место в чемпионате Англии.
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