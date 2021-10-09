Раньери прокомментировал свое возвращение в АПЛ

Новый главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери прокомментировал свое возвращение в английскую премьер-лигу.

«Уотфорд» — отличный клуб для меня. Я хотел вернуться в Англию, постараюсь сделать все, чтобы показывать результат. Думаю, все знают, что я хочу, чтобы моя команда много забивала. У нас много отличных атакующих и быстрых игроков. Теперь мне нужно помочь нашей защите. В команде много новичков, я — новый тренер, нам нужно немного времени, но в АПЛ времени нет. По этой причине мы должны работать быстро и упорно. Надеюсь, что смогу порадовать фанатов", — приводит Sky Sports слова Раньери.

С 2000 по 2004 год Раньери работал с «Челси», с 2015 по 2017 — с «Лестером», с 2018 по 2019 итальянец возглавлял «Фулхэм». 4 октября 69-летний итальянец подписал контракт с «Уотфордом» до конца сезона-2022/23.