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Раньери прокомментировал свое возвращение в АПЛ

12:28
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Новый главный тренер «Уотфорда» Клаудио Раньери прокомментировал свое возвращение в английскую премьер-лигу.

«Уотфорд» — отличный клуб для меня. Я хотел вернуться в Англию, постараюсь сделать все, чтобы показывать результат. Думаю, все знают, что я хочу, чтобы моя команда много забивала. У нас много отличных атакующих и быстрых игроков. Теперь мне нужно помочь нашей защите. В команде много новичков, я — новый тренер, нам нужно немного времени, но в АПЛ времени нет. По этой причине мы должны работать быстро и упорно. Надеюсь, что смогу порадовать фанатов", — приводит Sky Sports слова Раньери.

С 2000 по 2004 год Раньери работал с «Челси», с 2015 по 2017 — с «Лестером», с 2018 по 2019 итальянец возглавлял «Фулхэм». 4 октября 69-летний итальянец подписал контракт с «Уотфордом» до конца сезона-2022/23.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11661/12429355/claudio-ranieri-new-watford-boss-ready-to-work-hard-and-fast-to-ensure-clubs-premier-league-survival

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Иван Торопцев все материалы автора

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