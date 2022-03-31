19-летний защитник «Болоньи» Хики может перейти в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Болоньи» Аарону Хики, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, трансфер 19-летнего шотландца оценивается в 18-24 миллиона евро, но такая сумма не будет для «Ньюкасла».

Отмечается, что также за защитником следят другие клубы.

В нынешнем сезоне Хики забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу 27 матчах за «Болонью». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.