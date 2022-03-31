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Сегодня, 08:10

19-летний защитник «Болоньи» Хики может перейти в «Ньюкасл»

«Ньюкасл» интересуется 19-летним защитником «Болоньи» Хики
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ньюкасл» проявляет интерес к защитнику «Болоньи» Аарону Хики, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, трансфер 19-летнего шотландца оценивается в 18-24 миллиона евро, но такая сумма не будет для «Ньюкасла».

Отмечается, что также за защитником следят другие клубы.

В нынешнем сезоне Хики забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу 27 матчах за «Болонью». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1509180063203344385
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