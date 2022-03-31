Кейн поддержал Магуайра, которого освистали фанаты

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поддержал защитника Харри Магуайр, который был освистан фанатами на матче против Кот-д?Ивуара.

«В последние несколько лет мы усердно работали над восстановлением нашей связи с фанатами сборной Англии, поэтому слышать, как Магуайра освистывают на «Уэмбли» перед началом игры, было просто неправильно», — написал Кейн в Twitter.

Напомним, фанаты начали свистеть, когда назвали фамилию Магуайра во время оглашения составов перед началом игры, а также при каждом касании мяча игроком «Манчестер Юнайтед».