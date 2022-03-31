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Сегодня, 03:55

Кейн поддержал Магуайра, которого освистали фанаты

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Англии Харри Кейн поддержал защитника Харри Магуайр, который был освистан фанатами на матче против Кот-д?Ивуара.

«В последние несколько лет мы усердно работали над восстановлением нашей связи с фанатами сборной Англии, поэтому слышать, как Магуайра освистывают на «Уэмбли» перед началом игры, было просто неправильно», — написал Кейн в Twitter.

Напомним, фанаты начали свистеть, когда назвали фамилию Магуайра во время оглашения составов перед началом игры, а также при каждом касании мяча игроком «Манчестер Юнайтед».

Гарри Кейн
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Сборная Англии по футболу
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 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
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 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
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 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
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 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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Ливерпуль – Уотфорд
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Бернли – Ман. Сити
 - : -
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 - : -
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Вулверхэмптон – Астон Вилла
 - : -
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Лидс – Саутгемптон
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Челси – Брентфорд
 - : -
2.04 19:30
МЮ – Лестер
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Вест Хэм – Эвертон
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Кр. Пэлас – Арсенал
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

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