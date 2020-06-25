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«Ньюкасл» продлил контракты с Манкильо и Кэрроллом

25 июня 2020, 16:47
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Двое игроков «Ньюкасла» продлили контракты с клубом, сообщается на официальном сайте «сорок».

Защитник Хавьер Манкильо продлил контракт на 4 года, форвард Энди Кэрролл — на один сезон.

В текущем сезоне 26-летний испанец провел 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевым пасом и заработал четыре желтые карточки. 31-летний англичанин в 14 встречах сделал 3 результативные передачи.

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