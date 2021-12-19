«Ньюкасл» повторил антирекорд АПЛ

«Ньюкасл», проиграв в матче 18-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити со счетом 0:4, пропустил в этом году 79 голов в АПЛ, информирует OptaJoe.

Это стало повторением антирекорда лиги по количеству пропущенных мячей. Столько же пропустил «Ипсвич Таун» в 1994 году.

Однако до конца года «Ньюкаслу» еще предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» (27 декабря) и «Эвертоном» (30 декабря).

«Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» находится на первом месте.