«Ньюкасл» повторил антирекорд АПЛ
«Ньюкасл», проиграв в матче 18-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити со счетом 0:4, пропустил в этом году 79 голов в АПЛ, информирует OptaJoe.
Это стало повторением антирекорда лиги по количеству пропущенных мячей. Столько же пропустил «Ипсвич Таун» в 1994 году.
Однако до конца года «Ньюкаслу» еще предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед» (27 декабря) и «Эвертоном» (30 декабря).
«Ньюкасл» занимает 19-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» находится на первом месте.
79 — Newcastle have now conceded 79 goals in the Premier League during 2021; the joint-most by a team in the competition in a calendar year, along with Ipswich Town in 1994. Turnstile.— OptaJoe (@OptaJoe) December 19, 2021
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