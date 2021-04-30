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«Ньюкасл» не намерен продавать Сен-Максимена по окончании сезона

18:30
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Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс заявил, что клуб не намерен продавать нападающего Аллана Сен-Максимена по окончании сезона.

«Продажа лучших игроков команды — последнее, на что мы пойдем. Я не удивлен, что им интересуются, с одного взгляда понятно, что это одаренный и талантливый футболист», — приводит Chronicle Live слова Брюса.

В сезоне-2020/21 Сен-Максимен провел 21 матч за «Ньюкасл», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего француза в 28 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.chroniclelive.co.uk/sport/football/football-news/steve-bruce-sends-out-clear-20499633

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