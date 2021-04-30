«Ньюкасл» не намерен продавать Сен-Максимена по окончании сезона
Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс заявил, что клуб не намерен продавать нападающего Аллана Сен-Максимена по окончании сезона.
«Продажа лучших игроков команды — последнее, на что мы пойдем. Я не удивлен, что им интересуются, с одного взгляда понятно, что это одаренный и талантливый футболист», — приводит Chronicle Live слова Брюса.
В сезоне-2020/21 Сен-Максимен провел 21 матч за «Ньюкасл», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего француза в 28 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.chroniclelive.co.uk/sport/football/football-news/steve-bruce-sends-out-clear-20499633
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