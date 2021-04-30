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Тухель рассказал о состоянии травмированных Ковачича и Рюдигера

17:58
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных футболистов команды, Матео Ковачича и Антонио Рюдигера.

«К сожалению, Ковачич не сможет сыграть в выходные. Он уже тренировался в группе, но еще недостаточно комфортно себя чувствует. Он почувствовал что-то неприятное в конце тренировки. Все остальные доступны, кроме Рюдигера, который травмировался на последней минуте игры с «Реалом» в Лиге чемпионов. Не уверен, вернется ли Ковачич к ответному матчу с «Реалом», а Рюдигер, наверняка, успеет это сделать», — приводит Goal слова Тухеля.

Ближайший матч «Челси» проведет в субботу, 1 мая против «Фулхэма» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/tuchel-rudiger-kovacic-injury-update-chelsea-champions/11mah0pntdo0p17ifm0gjo6149

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