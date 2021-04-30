Тухель рассказал о состоянии травмированных Ковачича и Рюдигера
Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии травмированных футболистов команды, Матео Ковачича и Антонио Рюдигера.
«К сожалению, Ковачич не сможет сыграть в выходные. Он уже тренировался в группе, но еще недостаточно комфортно себя чувствует. Он почувствовал что-то неприятное в конце тренировки. Все остальные доступны, кроме Рюдигера, который травмировался на последней минуте игры с «Реалом» в Лиге чемпионов. Не уверен, вернется ли Ковачич к ответному матчу с «Реалом», а Рюдигер, наверняка, успеет это сделать», — приводит Goal слова Тухеля.
Ближайший матч «Челси» проведет в субботу, 1 мая против «Фулхэма» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Начало встречи — в 19.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/tuchel-rudiger-kovacic-injury-update-chelsea-champions/11mah0pntdo0p17ifm0gjo6149
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