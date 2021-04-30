Кавани хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» еще на один сезон
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани собирается продлить контракт с клубом еще на один год, сообщает ESPN.
По информации СМИ, в «Манчестер Юнайтед» уверены, что Кавани останется на еще один сезон после разговора с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером. 34-летний игрок рассматривал возможность перейти в «Бока Хуниорс», но передумал из-за успешного выступления за «МЮ» в апреле. Кавани и его агенты настроены на переговоры с клубом до окончания сезона.
Отмечается, что он намерен остаться в Европе в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году в качестве свободного агента. В текущем сезоне он провел 22 матча в чемпионате Англии, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4374284/man-united-confident-cavani-will-extend-stay-after-solskjaer-talks-sources
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