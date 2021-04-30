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Кавани хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» еще на один сезон

22:49
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани собирается продлить контракт с клубом еще на один год, сообщает ESPN.

По информации СМИ, в «Манчестер Юнайтед» уверены, что Кавани останется на еще один сезон после разговора с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером. 34-летний игрок рассматривал возможность перейти в «Бока Хуниорс», но передумал из-за успешного выступления за «МЮ» в апреле. Кавани и его агенты настроены на переговоры с клубом до окончания сезона.

Отмечается, что он намерен остаться в Европе в преддверии чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году в качестве свободного агента. В текущем сезоне он провел 22 матча в чемпионате Англии, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4374284/man-united-confident-cavani-will-extend-stay-after-solskjaer-talks-sources

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