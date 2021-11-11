«Ньюкасл» может подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» Хендерсона

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон намерен сменить клуб, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 24-летний англичанин больше не готов ждать своего шанса и хочет перейти в команду, в которой будет основным вратарем. Сообщается, что в зимнее трансферное окно футболиста может подписать «Ньюкасл».

В сезоне-2021/22 Хендерсон принял участие в одном матче «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка английской лиги против «Вест Хэма». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего англичанина в 22 миллиона евро.