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«Ньюкасл» может подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» Хендерсона

08:35
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон намерен сменить клуб, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 24-летний англичанин больше не готов ждать своего шанса и хочет перейти в команду, в которой будет основным вратарем. Сообщается, что в зимнее трансферное окно футболиста может подписать «Ньюкасл».

В сезоне-2021/22 Хендерсон принял участие в одном матче «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка английской лиги против «Вест Хэма». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего англичанина в 22 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10188427/Manchester-United-keeper-Dean-Henderson-wants-leave-reclaim-No-1-spot.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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