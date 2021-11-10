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Спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс покинет клуб по окончании сезона

20:25
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«Ливерпуль» на своем официальном сайте сообщил, что спортивный директор Майкл Эдвардс уйдет из клуба по окончании сезона. Контракт с ним истекает летом 2022 года. Соглашение не будет продлено.

Заменит его на этой должности Джулиан Уорд, который сейчас является заместителем спортивного директора. Ранее руководство клуба пыталось убедить Эдвардса продлить контракт, но безуспешно.

41-летний спортивный директор работает в «Ливерпулем» с 2011 года. При нем клуб выиграл Лигу чемпионов и впервые стал победителем английской премьер-лиги.

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Евгений Петров все материалы автора

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