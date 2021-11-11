Кристенсен надеется, что скоро продлит контракт с «Челси»

Защитник «Челси» Андреас Кристенсен высказался о ситуации с продлением контракта с клубом.

«Когда будет новый контракт? Надеюсь, что скоро. Я чувствую, что клуб ценит меня, я счастлив, но не вникаю в ситуацию с контрактом. Не знаю, почему все думают, что все складывается плохо. Я все еще доволен своим положением и испытываю удовольствие от футбола, совсем не думая о контрактных вопросах», — приводит Evening Standard слова Кристенсена.

В сезоне-2021/22 Кристенсен провел 13 матчей за «Челси», на его счету 1 гол. Нынешний контракт 25-летнего датчанина с лондонским клубом действует до конца июня 2022 года.