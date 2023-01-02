«Ньюкасл» и «ПСЖ» поборются за полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Коне
«Ньюкасл» и «ПСЖ» интересуются полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Куадио Коне, сообщает Media Foot.
Оба клуба хотят подписать 21-летнего француза в зимнее трансферное окно. «Ньюкасл» уже пытался купить футболиста прошлым летом и предлагал за него 35 миллионов евро, но получил отказ.
В сезоне-2022/23 Коне забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40-14
|43
|
2
|Ман. Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|
3
|Ньюкасл
|17
|9
|7
|1
|32-11
|34
|
4
|МЮ
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|
5
|Тоттенхэм
|17
|9
|3
|5
|33-25
|30
|
6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33-19
|28
|
7
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29-27
|25
|
8
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|
9
|Брайтон
|16
|7
|3
|6
|28-24
|24
|
10
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27-27
|23
|
11
|Кр. Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|
12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19-25
|21
|
13
|Лестер
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|
14
|Лидс
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|
15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18-36
|16
|
16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13-20
|15
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|12-34
|14
|
18
|Вест Хэм
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|
19
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|
20
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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17 тур
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19 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.12
|22:45
|
Вест Хэм – Брентфорд
|0 : 2
|30.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|2 : 1
|31.12
|15:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|0 : 1
|31.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|0 : 2
|31.12
|18:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|2 : 1
|31.12
|18:00
|
Ман. Сити – Эвертон
|1 : 1
|31.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лидс
|0 : 0
|31.12
|20:30
|
Брайтон – Арсенал
|2 : 4
|1.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|0 : 2
|1.01
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|12
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|15
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|15
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|2
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