«Ньюкасл» и «ПСЖ» поборются за полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Коне

«Ньюкасл» и «ПСЖ» интересуются полузащитником менхенгладбахской «Боруссии» Куадио Коне, сообщает Media Foot.

Оба клуба хотят подписать 21-летнего француза в зимнее трансферное окно. «Ньюкасл» уже пытался купить футболиста прошлым летом и предлагал за него 35 миллионов евро, но получил отказ.

В сезоне-2022/23 Коне забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Боруссию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.