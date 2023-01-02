Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:39

Каррагер: «Я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил игру «Арсенала» в текущем сезоне.

«Временами «Арсенал» не был особенно хорош, и мне приходилось относиться к нему довольно негативно. Но посмотрите на начало сезона: одно поражение, одна ничья, а остальные матчи они выиграли. Причем поражение-то они не заслужили. Приятно видеть другую команду, другую историю. Мне очень нравится то, что сделал Микель Артета. Мне нравится смотреть, как его команда выкладывается. Это молодые игроки, у них много энергии. Когда их показывают по телевизору, хочется смотреть на них. Я бы хотел, чтобы они продолжили и сделали это», — цитирует Sky Sports Каррагера.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 43 очка в 16 матчах.

В следующем туре «канониры» сыграют против «Ньюкасла». Матч пройдет 3 января в 22.45 (мск).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Джейми Каррагер
Микель Артета
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года
Сотрудники ГИБДД в Якутии спасли замерзающую на морозе женщину
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лестер» подпишет полузащитника сборной Марокко Унаи, если из команды уйдет Тилеманс
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 16 14 1 1 40-14 43
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 17 9 3 5 33-25 30
6
 Ливерпуль 16 8 4 4 33-19 28
7
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
8
 Челси 16 7 4 5 20-18 25
9
 Брайтон 16 7 3 6 28-24 24
10
 Брентфорд 17 5 8 4 27-27 23
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 17 6 3 8 19-25 21
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Нот. Форест 17 3 5 9 12-34 14
18
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
19
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.12 22:45
Вест Хэм – Брентфорд
 0 : 2
30.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 2 : 1
31.12 15:30
Вулверхэмптон – МЮ
 0 : 1
31.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 0 : 2
31.12 18:00
Фулхэм – Саутгемптон
 2 : 1
31.12 18:00
Ман. Сити – Эвертон
 1 : 1
31.12 18:00
Ньюкасл – Лидс
 0 : 0
31.12 20:30
Брайтон – Арсенал
 2 : 4
1.01 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 0 : 2
1.01 19:30
Нот. Форест – Челси
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости