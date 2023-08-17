«Ньюкасл» хочет подписать защитника «Челси» Холла

«Ньюкасл» работает над сделкой по приобретению защитника «Челси» Льюиса Холла, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По данным источника, клуб сделал «синим» новое предложение по 18-летнему игроку. Сам Холл не против перебраться на «Сент-Джеймс Парк». «Челси» предпочел бы отдать его в аренду, но защитника такой вариант не устраивает. Примерная цена трансфера — 35 миллионов фунтов (41 миллион евро).

Контракт Холла с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 11 матчей за «Челси» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.