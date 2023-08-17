Байи договорился с «Манчестер Юнайтед» о расторжении контракта
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи договорился с клубом о досрочном расторжении контракта, написал в Twitter журналист Фабрис Хокинс.
«Фулхэм» заинтересован в подписании 29-летнего ивуарийца. Также у него есть предложения из Саудовской Аравии и Турции.
Ранее игрок отказался от предложения «Бешикташа».
В прошлом сезоне Байи на правах аренды выступал за «Марсель». Он сыграл в 23 матчах во всех турнирах, получил 3 желтые и 1 красную карточки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
7
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
15
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Шеффилд Юн.
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|- : -
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|1
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Райан Аит Нури
Вулверхэмптон
|1
|0
|1
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
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