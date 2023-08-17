Байи договорился с «Манчестер Юнайтед» о расторжении контракта

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи договорился с клубом о досрочном расторжении контракта, написал в Twitter журналист Фабрис Хокинс.

«Фулхэм» заинтересован в подписании 29-летнего ивуарийца. Также у него есть предложения из Саудовской Аравии и Турции.

Ранее игрок отказался от предложения «Бешикташа».

В прошлом сезоне Байи на правах аренды выступал за «Марсель». Он сыграл в 23 матчах во всех турнирах, получил 3 желтые и 1 красную карточки.