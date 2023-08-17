«Ливерпуль» ведет переговоры с «Фиорентиной» по Амрабату
«Ливерпуль» через посредников провел переговоры с «Фиорентиной» по поводу возможного подписания полузащитника Софьяна Амрабата, сообщает Sky Italy.
Ранее информировалось, что на 26-летнего марокканца претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико».
В минувшем сезоне Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Источник: Sky Sports
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|
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|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Фулхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
7
|Кр. Пэлас
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Вест Хэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Челси
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
15
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Шеффилд Юн.
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
20
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
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|18.08
|21:45
|
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
|- : -
|19.08
|17:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|19.08
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|- : -
|19.08
|17:00
|
Лутон Таун – Бернли
|- : -
|19.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брайтон
|- : -
|19.08
|19:30
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
|19.08
|22:00
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|20.08
|16:00
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|20.08
|18:30
|
Вест Хэм – Челси
|- : -
|21.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
|1
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|
|
Хулиан Альварес
Манчестер Сити
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Райан Аит Нури
Вулверхэмптон
|1
|0
|1
|
|
Ола Айна
Ноттингем Форест
|1
|0
|1
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