«Ньюкасл» хочет оформить летом трансфер голкипер «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» сохраняет интерес к голкиперу «Манчестер Юнайтед» Дину Хендерсону. «Сороки» постараются оформить трансфер англичанина летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сам 25-летний Хендерсон готов покинуть «МЮ». Он хочет перейти в команду, где сможет получать стабильную игровую практику.

В этом сезоне он провел во всех турнирах в общей сложности только 5 матчей, в которых пропустил 7 мячей.

Его контракт с «Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.