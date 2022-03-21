«Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария» претендуют на нападающего «Лидса»

Нападающий «Лидса» Рафинья Диас входит в сферу интересов нескольких топ-клубов. На 25-летнего бразильца претендуют «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария», сообщает O Globo.

Ранее переговоры «Лидса» с Рафиньей о новом контракте сорвались из-за нежелания клуба снижать сумму отступных — сейчас она составляет 70 миллионов фунтов стерлингов.

Рафинья пока решил взять паузу в переговорном процессе со своим клубом касательно продления действующего контракта, истекающего летом 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает бразильского вингера в 40 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.