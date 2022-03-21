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Сегодня, 19:02

«Ньюкасл» улучшит предложение «Наполи» по Осимхену

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ньюкасл» готовит новое предложение для «Наполи» по трансферу нападающего Виктора Осимхена, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

В январе неаполитанцы отказали «сорокам» в продаже игрока за 70 миллионов евро. Несмотря на это, английский клуб снова попытается заполучить 23-летнего нигерийца.

Контракт Осимхена с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года. Неаполитанцы не хотят терять футболиста и могут предложить ему новое соглашение с увеличением зарплаты.

В текущем сезоне нападающий сыграл 25 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 4 результативные передачи.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
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4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
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 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
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 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
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 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
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 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
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 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
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 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
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19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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 - : -
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Лидс – Арсенал
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 0 : 0
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 0 : 4
19.12 19:30
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 2 : 2
11.01 22:45
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Вест Хэм – Норвич
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Уотфорд – Кр. Пэлас
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Диогу Жота

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Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

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Ливерпуль

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