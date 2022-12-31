«Ньюкасл» хочет купить защитника «Реала» Менди

Защитник «Реала» Ферлан Менди находится в сфере интересов «Ньюкасла», сообщает Footmercato.

Английский клуб готов приобрести 27-летнего француза в зимнее трансферное окно.

Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го.

Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет получить за игрока 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел 19 матчей во всех турнирах за мадридский клуб и отметился 1 голевой передачей.