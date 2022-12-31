«Вулверхэмптон» готов отпустить нападающего Рауля Хименеса в январе

«Вулверхэмптон» готов отпустить форварда Рауля Хименеса в январе, если сможет подписать другого нападающего, сообщает Daily Mail.

Хименес выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года, однако в этом сезоне прочно обосновался на скамейке запасных, отметившись только двумя появлениями в стартовом составе и не забив ни одного гола в АПЛ.

При этом Хименес остается одним из самых высокооплачиваемых игроков «волков» и имеет контракт до 2024 года.

С приходом Матеуса Куньи из «Атлетико» Рауль Химнес еще больше отдалился от стартового состава. Главный тренер «волков» Хулен Лопетеги готов отказаться от услуг 31-летнего мексиканца.