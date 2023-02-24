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Новый главный тренер «Лидса» Хави Грасия заявил, что ограничил свой сон двумя-тремя часами в сутки

Иван Шитик
Корреспондент
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Новый главный тренер «Лидса» Хави Грасия заявил, что ограничил свой сон двумя-тремя часами в сутки, чтобы спасти клуб от вылета из АПЛ.

«Я пока не могу сказать вам ничего конкретного насчет изменения стиля. Но мне нравится играть по-разному в разных командах.

Я открыт к поискам лучшего способа для моих игроков. Команда пропускает голы, и нам нужно это исправить. Также нужно улучшить некоторые другие вещи. Знаю, у нас не так много времени, но нам нужно дать игрокам решения. Последние дни были насыщенными, я спал по два-три часа», — цитирует Грасию The Guardian.

Последним место работы Грасии был «Аль-Садд» из Катара, с которым испанец выиграл чемпионат страны. Он возглавлял «Рубин с мая 2016 года по июнь 2017-го. Под его руководством команда заняла 10-е место в чемпионате России.

«Лидс» располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы АПЛ нынешнего сезона, набрав 19 очков в 23 играх.

ФК Лидс
Хави Грасия
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 24 13 3 8 44-35 42
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
7
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
8
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
14
 Лестер 23 7 3 13 36-41 24
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18
 Вест Хэм 23 5 5 13 19-29 20
19
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 - : -
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 - : -
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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