Переход Андре Сантоса из «Челси» в «Палмейрас» на правах аренды сорвался

Переход полузащитника «Челси» Андре Сантоса в «Палмейрас» на правах аренды сорвался, сообщает Sky Sports.

Купленный в январе у «Васко да Гамы» Сантос не смог получить разрешение на работу Англии. Предполагалось, что «Палмейрас» возьмет футболиста в аренду до декабря, однако бразильский клуб вышел из переговоров после того, как «Челси» потребовал опцию досрочного возвращения Андрея грядущим летом за 1,3 миллиона фунтов.

Также Сантос просил разрешения выступить за сборную на чемпионате мира U20 в мае. Столь длительное отсутствие полузащитника не устроило «Палмейрас», и сделка сорвалась.

В 2022 году Сантос провел 27 матчей в рамках бразильской серии B за «Васко да Гама» и забил 8 мячей.