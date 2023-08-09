«Ноттингем Форест» приобрел вратаря «Арсенала» Тернера

«Ноттингем Форест» объявил о подписании вратаря Мэтта Тернера из «Арсенала». Голкипер сборной США заключил контракт до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что «канониры» получат за переход игрока 7 миллионов фунтов стерлингов, еще 3 миллиона могут получить в виде бонусов.

29-летний Тернер выступал за «Арсенал» с лета 2022 года. «Оружейники» купили его у «Нью-Ингленд Революшн» за 6,36 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провел 7 матчей, пропустил 4 гола и 4 раза сыграл на ноль.