«Ноттингем Форест» приобрел вратаря «Арсенала» Тернера
«Ноттингем Форест» объявил о подписании вратаря Мэтта Тернера из «Арсенала». Голкипер сборной США заключил контракт до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что «канониры» получат за переход игрока 7 миллионов фунтов стерлингов, еще 3 миллиона могут получить в виде бонусов.
29-летний Тернер выступал за «Арсенал» с лета 2022 года. «Оружейники» купили его у «Нью-Ингленд Революшн» за 6,36 миллиона евро. В прошедшем сезоне он провел 7 матчей, пропустил 4 гола и 4 раза сыграл на ноль.
Источник: ФК «Ноттингем Форест»
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|0-0
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|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0
|0-0
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17
|Эвертон
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|0
|0-0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
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20
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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МЮ – Вулверхэмптон
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