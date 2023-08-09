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Сегодня, 12:12

«Вест Хэм» договорился с «МЮ» о покупке Магуайра за 30 миллионов фунтов

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Вест Хэм» достиг договоренности о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, сообщает The Athletic.

По данным источника, «молотобойцы» заплатят за 30-летнего игрока 30 миллионов фунтов стерлинга (34,8 миллиона евро). Ожидается, что личные условия контракта стороны легко согласуют.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

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Источник: The Athletic
Харри Магуайр
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Манчестер Юнайтед
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