«Вест Хэм» договорился с «МЮ» о покупке Магуайра за 30 миллионов фунтов
«Вест Хэм» достиг договоренности о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, сообщает The Athletic.
По данным источника, «молотобойцы» заплатят за 30-летнего игрока 30 миллионов фунтов стерлинга (34,8 миллиона евро). Ожидается, что личные условия контракта стороны легко согласуют.
Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Источник: The Athletic
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14
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|0
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|0
|0-0
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|Борнмут
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|0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
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|0
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18
|Бернли
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
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|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
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|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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