«Вест Хэм» договорился с «МЮ» о покупке Магуайра за 30 миллионов фунтов

«Вест Хэм» достиг договоренности о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, сообщает The Athletic.

По данным источника, «молотобойцы» заплатят за 30-летнего игрока 30 миллионов фунтов стерлинга (34,8 миллиона евро). Ожидается, что личные условия контракта стороны легко согласуют.

Магуайр выступает за «МЮ» с 2019 года, контракт рассчитан до лета 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 31 матч за манкунианцев, не отметившись результативными действиями. В межсезонье защитник лишился капитанской повязки в клубе.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.