Вегхорст перешел из «Бернли» в «Хоффенхайм» на правах аренды
Нападающий «Бернли» Ваут Вегхорст перешел на правах аренды в «Хоффенхайм», сообщает пресс-служба английского клуба.
Арендное соглашение рассчитано на один год.
Минувший сезоне 31-летний Вегхорст провел в аренде в «Бешикташе» и в «Манчестер Юнайтед». За «красных дьяволов» форвард забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче.
Источник: ФК Бернли
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Эвертон – Фулхэм
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