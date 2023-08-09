Вегхорст перешел из «Бернли» в «Хоффенхайм» на правах аренды

Нападающий «Бернли» Ваут Вегхорст перешел на правах аренды в «Хоффенхайм», сообщает пресс-служба английского клуба.

Арендное соглашение рассчитано на один год.

Минувший сезоне 31-летний Вегхорст провел в аренде в «Бешикташе» и в «Манчестер Юнайтед». За «красных дьяволов» форвард забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 31 матче.