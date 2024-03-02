«Ноттингем Форест» встретится с «Ливерпулем» в матче 27-го тура чемпионата Англии 2 марта, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Ноттингем Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 26 туров английской премьер-лиги команда из Ноттингема набрала 24 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице. Красные с 60 баллами — лидеры чемпионата Англии.

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