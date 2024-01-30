«Челси»: расписание матчей в феврале

«Челси» проведет шесть матчей в феврале, из них четыре встречи в премьер-лиге, по одной игре в Кубке Англии и Кубке Лиги. «СЭ» публикует расписание игр лондонского клуба. Время начала — московское.

Расписание «Челси» в феврале

4 февраля, воскресенье

17.00. «Челси» — «Вулверхэмптон». Премьер-Лига

7 февраля, среда

23.00. «Астон Вилла» — «Челси». Кубок Англии

12 февраля, понедельник

23.00. «Кристал Пэлас» — «Челси». Премьер-Лига

17 февраля, суббота

20.30. «Манчестер Сити» — «Челси». Премьер-Лига

23 февраля, пятница

23.00. «Челси» — «Тоттенхэм». Премьер-Лига

25 февраля, воскресенье

18.00. «Челси» — «Ливерпуль». Кубок Лиги

В АПЛ синие набрали 31 очко и занимают 9-е место в турнирной таблице.

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