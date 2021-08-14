«Ливерпуль» с крупным счетом обыграл «Норвич» в первом туре чемпионата Англии
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в первом туре чемпионата Англии со счетом 3:0.
Счет в матче на 26-й минуте открыл нападающий Диогу Жота. Удвоил преимущество гостей на 65-й минуте форвард Роберту Фирмину. На 74-й минуте третий гол забил Мохамед Салах.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
1-й тур
«Норвич» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:1)
Голы: Диогу Жота, 26 (0:1). Роберту Фирмину, 65 (0:2). Салах, 74 (0:3).
«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Ааронс, Рупп, Ле Мелу, Кантуэлл (Дауэлл, 86), Гилмор, Пукки (Саджент, 77), Рашица (Ида, 77).
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Цимикас, Александр-Арнолд, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Фабинью, 61), Кейта (Эллиотт, 83), Салах, Мане, Диогу Жота (Роберту Фирмину, 60).
Предупреждения: Милнер, 25. Кантуэлл, 53.
Судья: Марринер (Англия).
14 августа. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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