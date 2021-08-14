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«Ливерпуль» с крупным счетом обыграл «Норвич» в первом туре чемпионата Англии

21:20
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в первом туре чемпионата Англии. Фото Reuters
«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в первом туре чемпионата Англии. Фото Reuters
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«Ливерпуль» обыграл «Норвич» в первом туре чемпионата Англии со счетом 3:0.

Счет в матче на 26-й минуте открыл нападающий Диогу Жота. Удвоил преимущество гостей на 65-й минуте форвард Роберту Фирмину. На 74-й минуте третий гол забил Мохамед Салах.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур

«Норвич» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:1)

Голы: Диогу Жота, 26 (0:1). Роберту Фирмину, 65 (0:2). Салах, 74 (0:3).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Ааронс, Рупп, Ле Мелу, Кантуэлл (Дауэлл, 86), Гилмор, Пукки (Саджент, 77), Рашица (Ида, 77).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Цимикас, Александр-Арнолд, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Фабинью, 61), Кейта (Эллиотт, 83), Салах, Мане, Диогу Жота (Роберту Фирмину, 60).

Предупреждения: Милнер, 25. Кантуэлл, 53.

Судья: Марринер (Англия).

14 августа. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

Норвич — Ливерпуль

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Зенит

П2

32%

1.77

1X

23%

2.05

Обе забьют - да

17%

1.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.63

ТБ 2

25%

1.43

Обе забьют - нет

15%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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