Фанаты «Лидса» припомнили Рэшфорду и Санчо промахи в серии пенальти в финале Евро-2020
Фанаты «Лидса» перед матчем 1-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» исполнили песню, которая была посвящена игрокам соперника Маркусу Рэшфорду и Джейдону Санчо.
«Санчо и Рэшфорд подвели страну», — таков был посыл кричалки.
Это намек на промах футболистов в составе сборной Англии в решающей серии пенальти в финале Евро-2020 против Италии.
Отметим, что сам матч АПЛ закончился крупнйо победой «МЮ» со счетом 5:1. Санчо вышел на замену во второй тайме, а Рэшфорд пока не восстановился после операции на плече.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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