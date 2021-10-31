«Лидс» в гостях обыграл «Норвич»
«Лидс» обыграл «Норвич» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1.
У «Лидса» отличились Рафинья и Морено Родриго. В составе «Норвича» гол забил Эндрю Омобамиделе.
«Лидс» набрал 10 очков и занимает 17-е место в таблице АПЛ. У «Норвича» 2 очка и 20-я позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
10-й тур
«Норвич» — «Лидс» — 1:2 (0:0)
Голы: Рафинья, 56 (0:1). Омобамиделе, 58 (1:1). Родриго, 60 (1:2).
«Норвич»: Крул, Хэнли (Плахета, 88), Ааронс, Озан Кабак, Омобамиделе, Дауэлл (Тзолис, 69), Маклин, Норманн, Пукки, Рашица, Саджент (Ида, 77).
«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Льоренте, Стрейк, Филлипс, Шеклтон (Драмех, 71), Родриго (Робертс, 88), Рафинья, Джеймс (Форшоу, 77), Харрисон.
Предупреждения: Родриго, 32. Харрисон, 44. Маклин, 46. Шеклтон, 67. Драмех, 79.
Судья: Тэйлор (Англия).
31 октября. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».
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