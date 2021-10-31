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«Лидс» в гостях обыграл «Норвич»

18:54
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«Лидс» обыграл «Норвич» в матче 10-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

У «Лидса» отличились Рафинья и Морено Родриго. В составе «Норвича» гол забил Эндрю Омобамиделе.

«Лидс» набрал 10 очков и занимает 17-е место в таблице АПЛ. У «Норвича» 2 очка и 20-я позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

«Норвич» — «Лидс» — 1:2 (0:0)

Голы: Рафинья, 56 (0:1). Омобамиделе, 58 (1:1). Родриго, 60 (1:2).

«Норвич»: Крул, Хэнли (Плахета, 88), Ааронс, Озан Кабак, Омобамиделе, Дауэлл (Тзолис, 69), Маклин, Норманн, Пукки, Рашица, Саджент (Ида, 77).

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Льоренте, Стрейк, Филлипс, Шеклтон (Драмех, 71), Родриго (Робертс, 88), Рафинья, Джеймс (Форшоу, 77), Харрисон.

Предупреждения: Родриго, 32. Харрисон, 44. Маклин, 46. Шеклтон, 67. Драмех, 79.

Судья: Тэйлор (Англия).

31 октября. Норвич. Стадион «Карроу Роуд».

Норвич — Лидс

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • TopPari
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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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