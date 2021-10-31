Заа подвергся оскорблениями на расовой почве после матча с «Манчестер Сити»

Нападающий «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа сообщил об оскорблениях на расовой почве со стороны болельщиков после матча 10-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:0).

«Это сообщение не для того, чтобы вы посочувствовали мне. Мне все равно на оскорбления, потому что это связано с моей работой. Цвет моей кожи всегда будет проблемой. Но это нормально, потому что я всегда буду черным и гордым. Свяжитесь со мной, когда будете действительно серьезно относиться к этому вопросу», — написал Заа в сторис на своей странице в Instagram, опубликовав фотографии из директа, где люди пишут ему оскорбления.

Заа забил победный мяч в прошедшей встрече с «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне 28-летний нападающий забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 10 играх.