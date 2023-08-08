Нкунку пропустит больше 2 месяцев из-за проблем с мениском
Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может пропустить начало сезона из-за травмы.
Как сообщает The Telegraph, 25-летний футболист выбыл на более длительный срок, чем предполагалось изначально. Он может пропустить более двух месяцев, так как у него выявлена проблема с мениском.
Француз получил повреждение в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (1:1). Его заменили на 22-й минуте встречи.
Нкунку перешел в «Челси» из «Лейпцига» в июне за 60 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|0
|0
|0
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|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
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|0
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|
9
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|0
|0
|0
|0
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|0
|
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|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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38 тур
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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