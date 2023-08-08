Нкунку пропустит больше 2 месяцев из-за проблем с мениском

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку может пропустить начало сезона из-за травмы.

Как сообщает The Telegraph, 25-летний футболист выбыл на более длительный срок, чем предполагалось изначально. Он может пропустить более двух месяцев, так как у него выявлена проблема с мениском.

Француз получил повреждение в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (1:1). Его заменили на 22-й минуте встречи.

Нкунку перешел в «Челси» из «Лейпцига» в июне за 60 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.