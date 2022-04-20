«Это был отрезвляющий вечер». Невилл — о крупном поражении «МЮ» от «Ливерпуля»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл прокомментировал крупное поражение от «Ливерпуля» (4:0) в 30-м туре чемпионата Англии.

«Это был отрезвляющий вечер. Ни один болельщик «Манчестер Юнайтед» не ожидал сегодня ничего. Это предсказуемо, но я не могу объяснить, как сезон превратился из многообещающего в конце прошлого сезона, когда «Юнайтед» финишировал вторым, в то, что мы имеем сегодня — с рекордно низким показателем.

Никогда не видел, чтобы было так плохо. Когда я играл, «Ливерпуль» не был таким уж хорошим, но они никогда не давали легкой жизни. Однако я никогда не видел, чтобы «Юнайтед» увядал или становился таким неуравновешенным, как в этой игре», — цитирует BBC Невилла.