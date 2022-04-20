Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал крупное поражение от «Ливерпуля» (4:0) в 30-м туре чемпионата Англии.

«Результат неудивителен. В двух играх этого сезона счет в пользу «Ливерпуля» — 9:0. «Юнайтед» так далек от этого — противоположность того, что вы хотите от топ-команды. Нет лидерства, нет характера, нет борьбы, нет решимости. Это долгий путь назад для этого клуба. Все, что у нас было, когда я играл, исчезло», — цитирует BBC Кина.