Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после крупного поражения от «Ливерпуля» (0:4) в 30-м туре чемпионата Англии отметил, что болельщики команды заслуживают большего.

«Болельщики не заслуживают того, чтобы мы играли так. Они заслуживают большего за то, как они остаются с нами и поддерживают. Мы должны поднять свой уровень игры, и это правда. Думаю, что все прилагают усилия. Я не думаю, что кто-то не выкладывается на 100 процентов. Мы должны делать это для себя, клуба, болельщиков и всех.

Нам нужно обсудить ситуацию, но это останется в раздевалке. Теперь все кончено, нам нужно думать о следующей игре. «Ливерпуль» готов к чемпионству. Мы — нет. Не нужно здесь говорить о разнице в классе. Мы должны посмотреть на себя и понять, что идет не так. Все. Нельзя сдаваться»?, — цитирует BBC Фернандеша.