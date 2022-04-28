Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о будущем команды.

«Я думаю, что грядут большие, большие перемены. У пяти или шести игроков заканчивается контракт, но я предполагаю, что команду покинет еще больше футболистов. Переходный период будет жестким», — приводит слова Невилла Evening Standard.

21 апреля «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Эриком тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона при условии наличия рабочей визы.

В текущем сезоне «МЮ» набрал 54 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.