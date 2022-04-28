Рангник может совмещать работу в «Манчестер Юнайтед» и сборной Австрии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник в ближайшее время может возглавить сборную Австрии. При этом он сможет совмещать работу в национальной команде с работой в клубе, ведь со следующего сезона Рангник будет занимать пост консультанта в «МЮ», сообщает The Telegraph.

Отмечается, что тренер очень заинтересован в работе в сборной Австрии. Перед назначением в национальную команду Рангнику нужно будет согласовать это с «Манчестер Юнайтед».

В пятницу, 29 апреля, глава федерации Герхард Миллетич представит кандидатуру 63-летнего Рангника президиуму организации, и в тот же день может быть объявлено о назначении тренера.

Напомним, что со следующего сезона «Манчетер Юнайтед» возглавит Эрик тен Хаг, который сейчас работает в Нидерландах.